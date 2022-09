Učiteljico Vesno na prehodu za pešce zbil avto, otroci v šoku

Srbijo pretresa tragedija, v kateri je umrla učiteljica srbskega jezika Vesna D. (49) z osnovne šole v Kragujevcu.

Nesreča se je zgodila na prehodu za pešce pred enim od beograjskih hotelov, v katerem je bivala v času poslovnega seminarja, ki ga je organiziral Unicef. Voznik avtomobila, ki je trčil v peško, je sunkovito zavil, da bi se izognil trčenju z drugim vozilom. Ravno v tem trenutku je v bližini stala Vesna. Zaradi posledic trčenja je tri dni pozneje umrla v bolnišnici.

Ravnatelj šole je izrazil sožalje družini in dejal, da je bila njihova učiteljica zelo nadarjena, radi pa so jo imeli tudi učenci. »Zelo sem pretresen. Ves dan smo danes posvetili Vesni. Otroci so jo imeli radi, bila pa je tudi zelo strokovna in se je udeleževala številnih delavnic,« je povedal ravnatelj.