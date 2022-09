Učiteljica seksala z učencem: ko so jo izpustili, pa še devetkrat

Učiteljico Elizabeth Susan Bailey (36) obtoženo posilstva osebe, stare 15 ali manj let, nato pa puščeno v hišni pripor, sumijo, da je imela spet spolne odnose z mladoletnim učencem iz šole Northview v Statesvillu v Severni Karolini.

Policija jo je izpustila proti varščini 75.000 dolarjev in jo 1. avgusta dala v hišni pripor. A kljub temu je menda vsaj devetkrat seksala z učencem, kljub temu, da je bil eden od pogojev njene varščine, da se drži stran od domnevne žrtve. Zato so jo znova aretirali in zoper njo vložli še 27 obtožb.

Koliko je domnevna žrtev stara, policija ni razkrila. Če želi učiteljica spet na prostost, bo zzdaj treba plačati varščino 800.000 dolarjev.