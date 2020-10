Učitelj ob glavo zaradi karikatur

Po umoru je na spletu objavil fotografijo obglavljenega.

Po petkovem grozovitem umoru francoskega učitelja v bližini Pariza je tožilec protiterorističnega uradarazkril nekaj podatkov o napadalcu: rojen je bil leta 1992, prišel je iz Čečenije in je imel od spomladi v Franciji status begunca, doslej pa obveščevalnim službam ni bil sumljiv.Tožilec dodaja, da je bil 47-letniže prej tarča groženj zaradi risb Mohameda, ki jih je pokazal med poukom. Bil je namreč profesor zgodovine in geografije, nedavno pa je v sklopu razprave o svobodi izražanja in o karikaturah preroka Mohameda v reviji Charlie Hebdo učencem pokazal sporne risbe. Oče ene od učenk je nato na družabnih omrežjih pozival k mobilizaciji proti učitelju in se pritožil pri vodstvu šole.Napad se je zgodil v petek okoli 17. ure v bližini srednje šole v pariškem predmestju Conflans-Sainte-Honorine.Moški z velikim nožem je napadel učitelja in mu odrezal glavo. Po navedbah prič je pri tem vzklikal Alahu akbar, arabsko za bog je velik. Čečen je po umoru na spletu objavil fotografijo žrtve. V tvitu, v katerem je francoskega predsednika označil za voditelja nevernikov, je tudi zapisal, da je ubil »enega od njegovih psov, ki so si upali ponižati Mohameda«.Tožilstvo dejanje preiskuje kot napad s terorističnim motivom. Policija je storilca kmalu izsledila in ga v posredovanju, ko naj bi jim grozil, ubila. V zvezi z dogodkom so pridržali devet ljudi, tudi starše in dedka napadalca, očeta učenke, ki je protestiral zaradi učiteljevih dejanj in čigar polsestra se je leta 2014 pridružila Islamski državi v Siriji, ter še nekaj drugih ljudi iz krogov blizu morilca.