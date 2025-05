Učitelj brutalno umoril ženo in tri sinove, da bi prikril temačno skrivnost (FOTO)

Avgusta 2016 je Irsko pretresla ena najgrozljivejših družinskih tragedij v njeni sodobni zgodovini. Alan Hawe, na videz spoštovan učitelj in namestnik ravnatelja osnovne šole v okrožju Cavan, je brutalno umoril svojo ženo Clodagh in tri sinove – 13-letnega Liama, 11-letnega Nialla in šestletnega Ryana – nato pa storil samomor.

Njegova svakinja Jacqueline Connolly, sestra pokojne Clodagh, zdaj razkriva mračne podrobnosti iz ozadja zločina v svoji prihajajoči knjigi Deadly Silence. Po njenih besedah je Hawe dolgo prikrival zasvojenost s pornografijo, skrivne profile na ruskih spletnih straneh za zmenke in celo nagnjenja k nošenju ženinih oblačil. Prepričana je, da je bil ravno strah pred razkritjem teh skrivnosti ključni sprožilec za njegov krvavi pohod.

Na ven spoštovan, znotraj razklan

V intervjuju za RTE Radio One je Jacqueline dejala: »Bil je obseden s tem, da bi ohranil videz popolnega moža, očeta, učitelja. Če bi se izvedelo, kaj počne v zasebnosti, bi to zanj pomenilo družbeni propad.« Po besedah preiskovalcev naj bi bil Hawe tik pred tem, da bi se razkrilo njegovo dvojno življenje, zaradi česar je videl edino »rešitev« v popolnem uničenju družine.

Clodagh je bila učiteljica v osnovni šoli v okrožju Meath in je veljala za predano in ljubljeno učiteljico. Na dan umora je z možem pila čaj in načrtovala družinske počitnice, ko jo je ta presenetil s sekiro, jo večkrat zabodel z nožem ter jo umoril s silovitostjo, ki jo je Jacqueline opisala kot izraz »čistega sovraštva«.

Noč groze

Po umoru žene je Hawe sestavil poslovilno pismo, v katerem je zapisal, da se počuti razdvojenega med dobrim in zlim: »Vse dobre stvari sem res rad počel. A mislim, da me je neka oblika psihoze spremenila v nekaj povsem drugega. Žal mi je, da sem jih umoril, a nisem videl druge poti.«

Z novim nožem je nato odšel v zgornje nadstropje, kjer so njegovi sinovi spali. Vse tri je umoril tako, da jim je prerezal vrat, nato pa pustil njihova trupla v posteljah in napisal še eno pismo.

Mastrubiral na območju šole?

Jacqueline Connolly je v zadnjih letih zbirala dokumente, terapevtske zapise in dokaze, ki kažejo, da so Hawejevi spolni in vedenjski vzorci presegali meje običajnega. Eden izmed šokantnejših podatkov, ki so jih pridobili v terapiji, namiguje celo na možnost, da je masturbiral na šolskem območju, čeprav uradne preiskave tega niso potrdile.

Connolly kritizira tudi irske oblasti, da niso izvedle temeljite preiskave primera, ter poziva k objavi vseh ugotovitev posebne preiskovalne skupine za huda kazniva dejanja.

»Zame ni dvoma – v njegovih zapisih in dejanju ni bilo obžalovanja. Imel je načrt, in ga je do potankosti izpeljal. In užival je v tem,« je zaključila.

Ta primer ostaja eden najtemnejših v irski zgodovini – opomin, kako daleč lahko vodi strah pred razkritjem in zlagana slika navzven popolnega življenja.