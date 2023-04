Učenec ustrelil učiteljico

Učiteljica iz Virginije Abby Zwerner, ki jo je 6. januarja na delovnem mestu s pištolo ustrelil šestletni šolar in jo ranil v roko in prsi, je vložila tožbo proti šoli. Terja 40 milijonov ameriških dolarjev, ker ni bilo ustrezno poskrbljeno za njeno varnost. Petindvajsetletna učiteljica je dva tedna preživela v bolnišnici, nekaj časa v kritičnem stanju. Štirikrat so jo morali operirati.

Streljanje na osnovni šoli Richneck je pretreslo kraj Newport News, predvsem pa so se spraševali, kako je lahko tako majhen otrok dobil orožje. »V šoku sem in razočaran,« je po napadu dejal mestni šolski nadzornik George Parker. Po pridržanju šestletnika so s policije sporočili, da ni šlo za nesrečo, temveč načrtovano dejanje.

Osnovna šola Richneck, ki jo obiskuje okoli 500 učencev, uporablja detektorje kovin, vendar ne preverjajo vseh učencev, ampak le naključne. Vodstvo je dečka zaradi nasilnega vedenja že prej poslalo v drugo šolo, vendar je jeseni 2022 dovolilo njegovo vrnitev. Starši otroka niso mogli obvladati in so se strinjali, da zanj prilagodijo pouk. Tožilec Howard Gwynn je dejal, da še ni sprejel odločitve, ali bo v zvezi s streljanjem preganjal tudi starše. Orožje, ki ga je otrok uporabil, naj bi pripadalo njegovi materi.