Učenec v šolo prinesel plastično pištolo in jo uperil med sošolce, očeta aretirali

Dan po strelskem pohodu v beograjski osnovni šoli je za paniko na eni od osnovnih šol v srbskem mestu Obrenovac poskrbel 14-letni učenec, ki je zjutraj iz nahrbtnika vzel plastično pištolo in jo usmeril proti učencem, piše Pink.

Po minuti molka, ki so ga imeli učenci v spomin na pokojne šolarje, je učiteljica za kratek čas pustila otroke same v učilnici, da bi se prepričala, da so vsi vstopili v razred.

Prijatelj učenca, ki je v šolo vstopil s pištolo, mu je to vzel, najverjetneje za to, da bi jo vrgel v koš, a mu jo je iz rok vzel tretji fant in začel z njo mahati po učilnici, piše medij. Šolski policist se je nemudoma odzval, o dogodku pa sta bili obveščeni tudi razredničarka in šolska psihologinja. Odzvali so se tudi policisti z oddelka za mladoletniško prestopništvo.

Srbski mediji so naknadno objavili, da so aretirali očeta dečka, ki je v šolo prinesel plastično pištolo. Z njim je na policijo odšel tudi sin.