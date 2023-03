Ubili regionalnega poveljnika Islamske države

Talibanske sile so v nedeljo zvečer v Afganistanu ubile regionalnega poveljnika skrajne sunitske skupine Islamska država (IS) Karija Fateha, je v ponedeljek sporočil talibanski predstavnik. Lansko poročilo Varnostnega sveta Združenih narodov je Fateha opisalo kot ključnega poveljnika, zadolženega za vojaške operacije na območju Indije, Irana in Srednje Azije. »Fateh je neposredno vodil nedavne operacije v Kabulu, vključno z napadi na diplomatska predstavništva, mošeje in druge cilje,« je pojasnil Zabihulah Mudžahid in dodal, da je bil v nedeljski operaciji ubit še en pripadnik IS.

Ciljni napadi

Talibani trdijo, da so se od njihove vrnitve na oblast avgusta 2021 varnostne razmere v Afganistanu izboljšale, vendar so teroristični napadi v državi odtlej zahtevali že več sto življenj. V zadnjih mesecih je bilo v državi izvedenih več napadov, odgovornost za večino teh pa je prevzela IS, ki trenutno predstavlja največji varnostni izziv talibanski vladi.

IS je med drugim prevzela odgovornost za bombni napad septembra lani, v katerem sta bila ubita dva uslužbenca ruskega veleposlaništva, 12. decembra lani pa je IS izvedla napad na hotel v Kabulu, v katerem je bilo ranjenih pet kitajskih državljanov.

Prav tako je prevzela odgovornost za januarski samomorilski napad blizu zunanjega ministrstva v Kabulu, v katerem je bilo ubitih deset ljudi. Svoje napade IS sicer osredotoča predvsem na tujce, verske manjšine in vladne ustanove.