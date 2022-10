Ubili ljudožerca iz Čamparana

V Čamparanu v indijski zvezni državi Bihar zdaj mirneje spijo: oblasti so izsledile in pokončale tigra, ki je na obrobju rezervata za tigre Valmiki ubil najmanj devet ljudi, od tega šest samo v minulem mesecu.

Nazadnje je udaril v soboto, ko je pospravil žensko in njenega osemletnega sina, minulo sredo pa je srhljiva usoda doletela dvanajstletnico, ki jo je zver odvlekla iz postelje. Tri leta starega samca so minuli teden označili za ljudožerca, oblasti so izdale dovoljenje za odstrel, saj je neposredno ogrožal javnost: okoli 200 pogumnih mož, nekateri na slonih, so se podali v gozd in veliki mački, ki so jo v obsežni akciji poimenovali T-104, postavili zasedo, pokončali so jo s petimi naboji, so po dolgi operaciji sporočili junaki, ki so zdaj pred velikim strahom odrešili prebivalce okoliških vasi. Ti se že od pomladi, ko je tiger prvič udaril, takrat je k sreči le poškodoval najstnika, v večernih urah niso upali zapuščati domov. Organizirali so tudi nočno vaško stražo, med katero so izmenično povzročali hrup, da bi odgnali zver, tiger pa je poleg vaščanov napadal tudi živino. Ljudožerec iz Čamparana se je skrival predvsem na prostranih poljih sladkornega trsa, od koder je prežal na tarče, poročajo tamkajšnje oblasti.

Nekatere predele Indije ogrožajo tudi sloni, željni obračuna s človekom zaradi poselitve obrobja gozdov in njihovih koridorjev. Tigri so med letoma 2014 in 2019 v Indiji ubili skoraj 230 ljudi, od takrat v povprečju od 40 do 50 na leto, po drugi strani pa so bile mnoge zveri tudi žrtve krivolovcev in električnega toka. Po oceni organizacije WWF na svetu v divjini živi približno 4500 tigrov, od tega je 70 odstotkov vseh doma v Indiji.