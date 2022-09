Ubila posiljevalca, plačala bo odškodnino

Življenje jo je teplo od prvega dne: starši so jo zapustili, pri posvojiteljih so bili nasilje, revščina in beda del vsakdanjika. Pri petnajstih je zato pobegnila od doma in se zatekla v zavetišče za mladostnike, kjer je prvič doživela spolno zlorabo. Spet je pobegnila in našla zavetje na stopnišču stanovanjske stavbe v Des Moinesu v ameriški zvezni državi Iowa, kjer pa ji je streho nad glavo nato ponudil na videz prijazen 28-letnik.

A kot se je izkazalo, je bil Christopher Brown zvodnik, najstnico pa je začel siliti v spolne odnose in prodajati strankam. Toda eden od teh, 37-letni Zachary Brooks, jo je začel redno posiljevati, je na sodišču pojasnjevala zdaj 17-letna Pieper Lewis, ki je nazadnje zagrabila za nož in Brooksa junija 2020 večkrat zabodla. Točno 30-krat, kot je pokazala obdukcija, Pieper pa je dejanje nemudoma priznala in se branila, da je za orožje zagrabila kmalu po tem, ko jo je znova napadel; če ga ne bi zabodla, bi jo zanesljivo posilil še enkrat. Po dolgotrajnem sojenju, med katerim je družina pokojnika zahtevala veliko strožjo kazen, so jo obsodili na pet let strogo nadzorovane pogojne kazni, družbenokoristno delo in 150 tisočakov odškodnine družini pokojnega. Najprej ji je sicer grozila dosmrtna ječa brez možnosti pomilostitve, saj so ji hoteli soditi za naklepni umor: kot se je namreč izkazalo, je Brooksa zabodla, medtem ko je spal. Primer je razdelil ameriško javnost, med katerimi so mnogi glasno vpili, da bi morali najstnico brezpogojno oprostiti vseh obtožb, spet drugi so jo orisovali kot okrutno mlado morilko.

Sodišče je izbralo milejšo različico in sklenilo mladostnici dati še eno priložnost. A če prekrši pogojno kazen, gre lahko za dve desetletji za zapahe, ji je požugal sodnik in odškodnino, ki se mnogim zdi absurdna, upravičil z dejstvom, da mu jo pač nalaga zakonodaja Iowe, ne nazadnje pa da mora tudi sama prevzeti odgovornost za svoje dejanje: moškega je pokončala, ko je spal in zanjo ni bil nevaren, z nepremišljenim dejanjem pa je trem otrokom vzela očeta. Pieper je ob obsodbi povedala, da ne bo zapravila priložnosti, ki ji jo je sodišče namenilo z življenjem na svobodi. Želi si obrniti nov list, postati zagovornica mladih, ki so žrtve spolne zlorabe, nekoč bo morda tudi modna oblikovalka.