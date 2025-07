Ubila pacienta v spalnem laboratoriju, sestra spoznana za krivo

Z izrekom obsodilne sodbe se je v avstrijskem mestu Salzburg končala kazenska zadeva, v kateri je bila obtožena medicinska sestra iz laboratorija za spanje v tamkajšnji univerzitetni bolnišnici. Zgodilo se je junija 2023, ko je tja na zdravljenje prišel 50-letni moški. Medicinska sestra, stara 64 let, bi tega morala spremljati vso noč. A med 3.45 in 5.28 tega ni opravljala. Ravno v tistem času pa se je njegovo zdravstveno stanje tako zelo poslabšalo, da je umrl.

Natančen vzrok smrti je razkrila šele obdukcija. Izkazalo se je, da je umrl zaradi znatno povišane ravni ogljikovega dioksida (CO 2 ) v krvi. Ženska, kot je sodišče pritrdilo tožilstvu, bi morala v omenjenem času raven ogljikovega dioksida, ki je pomemben kazalnik delovanja pljuč, vsekakor opaziti. Glede na zdravniško poročilo bi se moški, če bi bil ves čas natančno spremljan, smrti najverjetneje lahko izognil.

50 let je bil star pacient.

»Ker je pacient prispel z nizko stopnjo nasičenosti krvi s kisikom, je bila moja naloga, da mu po potrebi dam več ali manj kisika, kar sem počela neprekinjeno,« je v svojo obrambo zatrjevala obtoženka. A ker je bil pacient zelo nemiren, dolgo naj ne bi prejela odčitka delne vrednosti ogljikovega dioksida. Nazadnje je tako prejela konstanten odčitek 125 mmHg, vendar ni bilo standarda za raven CO 2 . Vedela je, še pravi, da je odčitek visok. Kasneje se je sicer izkazalo, da merilna naprava ni pokazala nobenih odčitkov nad 125 mmHg. »Nisem se zavedala, da je to najvišja vrednost.«

Pri spremljanju ravni kisika in CO 2 v krvi je storila napako. Fotografija je simbolična.