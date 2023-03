Ubila moža, potem pa ob truplu več ur ležala in objavljala na njegov facebook

Na Hrvaškem odmeva grozljiva usoda 57-letnika, ki ga je najverjetneje ubila njegova žena, zatem pa tudi sama hotela končati življenje tako, da je skočila skozi okno. Usoda pa je odločila, da je 55-letnica iz Dubrave preživela, čeprav je skočila z višine skoraj petih metrov. Kot poroča Jutarnji list, so žensko sprejeli na intenzivni oddelek bolnišnice v Dubravi.

Njeno stanje je stabilno. Zaradi padca ima počeno lobanjo, zlom obeh rok in noge, ter poškodbe na vretencih in medenici. Zdravniki verjamejo, da bo preživela.

Po neuradnih informacijah Jutarnjega, se je za zidovi stanovanja zakoncev odvijala prava drama, ki se je začela po operaciji 55-letnice. Šlo je za težko operacijo glave, odstranili so ji del hipokampusa, možganski del, ki je odgovoren za memoriranje in kontrolo jeze. Posledice so bile vidne v zakonskem življenju pacientke.

Po divjem zločinu pisala na njegov facebook profil

Hrvaški mediji poročajo, da je 57-letni N. Đ. umrl zaradi več udarcev po glavi z lesenim predmetom. Njegovo grozljivo usodo so odkrili po prijavi njegove družine, ki je na njegovem facebook profilu brala njegove objave, zdele pa so se jim precej čudne. Čeprav objave niso nakazovale na grozljiv prizor, ki so ga policisti odkrili po tem, ko so s pomočjo gasilcev vdrli v stanovanje. Soba je bila namreč polna krvi.

55-letnica je ure in ure preživela ob truplu na postelji

Soproga je po uboju moža več ur preživela ob njegovem truplu. Medtem pa je objavljala na njegovem facebook profilu z njegovega telefona. Vsako objavo je potem s svojega profila tudi všečkala. 55-letnica se je po mnenju zdravnikov borila s psihičnimi motnjami.

Do okrevanja bo v bolnišnici, potem pa jo bodo predali v roke policiji, ki bo medtem zločin preiskala. Naročili so obdukcijo trupla, katere rezultati pa še niso znani.