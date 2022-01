Ubil štiriletnega varovanca

Zakaj je pokončal komaj štiriletnega varovanca, še ni znano, pristojni organi pa bodo prav tako ugotavljali, kako je bil lahko Dave De Kock, ki je leta 2008 ubil dveletnega otroka in za zločin sedel osem let, znova odgovoren za tako mlado življenje.

Truplo mladega Belgijca Deana Verberckmoesa so po nekaj dneh obsežne iskalne akcije odkrili v prtljažniku zapuščenega peugeota na avtomobilskem odpadu.

De Kocka, nekdanjega obsojenca, so prijeli povsem pijanega. FOTO: Ipggutenbergukltd/Getty Images

De Kock je dečka dobro poznal in ga je pogosto varoval; Deanova mati Elke, samohranilka, se je zdravila zaradi depresije in je otroka pogosto zaupala 34-letniku, ki ga je opisovala kot dečkovega prijaznega strica. De Kocku naj bi po besedah znancev zaupala stoodstotno, da je bil nekoč obsojen zaradi nasilne smrti dveletnika in da je šele pred štirimi leti zapustil zapor, se ji še sanjalo ni. Običajno ga je za pomoč prosila ob sredah, ko se je udeleževala terapije, tokrat je v bolnišnici v Antwerpnu tudi prenočila, zato je sina zaupala De Kocku do četrtka, ko naj bi dečka prevzela njegova babica. Ta pa je v četrtek prejela klic vnuka, ki je prosil, ali sme z De Kockom preživeti še eno noč.

Babica je soglašala, De Kock pa je v petek poslal še nekaj esemes sporočil in zatrdil, da je z dečkom vse v redu, potem pa izginil. V soboto se je začela obsežna iskalna akcija, De Kocka pa so izsledili v Kerkstraatu, kjer je sicer živel: prijavili so ga prebivalci mesta, saj naj bi 34-letnik povsem pijan skozi okna kukal v njihove domove, o dečku pa ni bilo ne duha ne sluha.

Dan pozneje je spregovoril in policiste usmeril na Neeltje Jans, umetni otok na Nizozemskem, ki je v toplih mesecih priljubljen med kolesarji, pozimi pa zapuščen. Na tamkajšnjem avtomobilskem odpadu so odkrili ubogega Deana, vzrok smrti in motiv umora še nista znana.

Psihiatri so potrdili, da je sadist in nasilnež.

Belgijski mediji pa so hitro izbrskali podrobnosti De Kockovega prejšnjega zločina: ubogega Miguela Van Kriekinga naj bi varoval pod vplivom mamil, v besu pa naj bi se začel nasilno znašati nad dečkom, da je ta zaradi hudih poškodb umrl. Med sojenjem se je zagovarjal, da so bile poškodbe posledice igre, psihiatrični izvedenci pa so potrdili De Kockove sadistične vzgibe in nasilni značaj.