Ubil jo je zaradi maske

Pandemija se sicer že umirja, napetost pa med prebivalstvom, kot kaže tragedija iz ameriške zvezne države Georgia, ostaja. Zaradi spora glede zaščitne obrazne maske je umrla blagajničarka.



Ta je mladega moškega v zgodnjih popoldanskih urah opozorila, da brez maske ne more opraviti nakupa v samopostrežni prodajalni. Sledilo je glasno prerekanje, sredi katerega je 30-letnik nenadoma zapustil prodajalno – a se je vrnil čez manj kot minuto. Tokrat oborožen, v rokah je imel pištolo, ki jo je hladnokrvno uperil proti šokirani blagajničarki in usodno ustrelil; mlada ženska je zaradi hudih ran umrla pozneje v bolnišnici, poročajo ameriški mediji. Preostale nakupovalce in zaposlene v trgovini Big Bear v predmestju Atlante je po strelu zajela panika, prvi pa se je odzval policist, ki v prodajalni dela kot varnostnik, in takoj ustrelil proti morilcu, ta pa je nemudoma udaril nazaj. V izmenjavi ognja sta se ranila oba, krogla pa je zadela še eno blagajničarko, a k sreči rana ni huda. Vsi trije okrevajo v bolnišnici.



Napadalec se je ranjen poskušal splaziti iz trgovine, a so ga prestregli policisti in prijeli. Kot se je izkazalo, je moški, ki je raje moril kot bi si nadel masko, Victor Lee Tucker ml., ali je že prej kazal znake nasilja in bil v navzkrižju z zakonom, ni znano. Kot kažejo podatki neprofitne organizacije Gun Violence Archive, je bilo s strelnim orožjem v prvih petih mesecih letošnjega leta v ZDA povprečno ubitih 54 ljudi na dan oziroma skupno 8100. Letošnje leto bi bilo lahko zaradi nasilja s strelnim orožjem najbolj smrtonosno doslej.



