Ubil 24 dni staro hčerko, zadušil sina in zastrupil partnerico

Trojni morilec Jordan Monaghan je na zadnjem zaslišanju policiji povedal, da je gledal film Umri pokončno (Die Hard), ko je ubil svojo 24 dni staro hčerko Ruby.

Sina zadušil, partnerico zastrupil

Monaghan je na novega leta dan 2013 v spanju zadušil svojo hčer, podrobnosti pa je razkril šele po aretaciji šest let pozneje.

Morilec je bil obsojen tudi zaradi umora Rubyjinega brata Logana, ki je bil star eno leto in devet mesecev, in ter za zastrupitev partnerice Evie Adams v Blackburnu leta 2019, piše Mirror.

Evie Adams je zastrupil z mamili, ki jih je pridobil na črnem trgu, na sodišču pa so lahko prisotni slišali grožnje, da ne bi prenesel, če bi ga zapustila. Monaghan je odvisnik od iger na srečo, ki ga je sodnik opisal kot »sebičnega in krutega človeka«. Trenutno zaradi trojnega umora prestaja dosmrtno zaporno kazen z minimalno kaznijo 48 let.