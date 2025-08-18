Turistka umrla, truplo pustili na cesti! Šokirani poslanec Igor: Ljudje, kje mi to živimo? (FOTO)

Pretresljiv prizor je v soboto šokiral prebivalce naselja na otoku Pašmanu. Na cesti je ležalo truplo, prekrito z belo rjuho. Po informacijah Jutarnjega lista je šlo za 76-letno nemško državljanko, ki se je utopila na bližnji plaži.

»Mrtvo žensko pustijo na cesti! Starejši turistki je postalo slabo na plaži, reševalci so prišli in jo v vozilu oživljali. Sam sem bil tam. Ko poskus reanimacije ni uspel, je ženska umrla, ekipa nujne medicinske pomoči pa jo je dobesedno odložila ob cesto pri cerkvi in odšla. Truplo je ležalo tam več ur, po njem so lezle mravlje,« je na Facebooku zapisal saborski poslanec stranke DOMiNO Igor Peternel, ki je objavil tudi fotografijo pokojne. Ob tem se je ogorčeno vprašal: »Ljudje moji, kje mi to živimo? Kaj je to? Kje je policija? Kako je sistem sploh organiziran? Mislil sem, da me na Hrvaškem nič več ne more šokirati in da sem videl vse, a sem se očitno motil. Mi smo družba neverjetnih 'creepy' kapacitet.«

Premalo mrliških oglednikov

Kot še piše omenjeni portal to ni prvič, da se Zadrska županija sooča s težavami glede mrliških oglednikov. Že pred letom dni je na težavo opozorila svetnica Vedrana Mišković. Dejala je, da so takšni primeri vedno pogostejši, zlasti v času turistične sezone, in da krivda ni zgolj na strani mrliških oglednikov. Spomnila je, da županijska skupščina skoraj na vsaki seji razpravlja o razrešitvah mrliških oglednikov, pogosto na njihovo osebno željo. Poudarila je, da so nadomestila za opravljanje obdukcij zunaj zdravstvenih ustanov prenizka in bi jih bilo treba zvišati, da bi bil poklic privlačnejši.

Župan Božidar Longin je tedaj dodal, da skušajo težavo reševati tudi z vključevanjem medicinskih sester, ki lahko opravljajo to nalogo. Priznal pa je, da je pritisk na zdravstveni sistem, predvsem poleti, izjemno velik.