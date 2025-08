Turista, ki je pred dvema letoma izginil na Krku, našli mrtvega

Pretresljiva vest prihaja z otoka Krk, kjer se je konec junija 2023 za 61-letnim Rolandom, avstrijskim državljanom iz Dunaja. Po dveh letih iskanja so moškega našli mrtvega. Njegove posmrtne ostanke so odkrili v gozdnatem predelu Krka, nedaleč od kraja, kjer je bil nastanjen, poroča avstrijski portal Kleine Zeitung.

Roland Pölzl-Huemer. FOTO: PU Ljubljana

Plakati po vsej Hrvaški, iskanje z droni in psi

Ko je 61-letnik lani izginil, so se po vsej Hrvaški razširili plakati z njegovim obrazom. Na Krku, kjer je z družino preživljal dopust, se je začela obsežna iskalna akcija. Družinski člani so nemudoma prijavili izginotje, saj je bil Roland dementen.

V iskalno akcijo so se vključili reševalci, policija, prostovoljci, celo psi in droni. Delili so letake, prečesavali gozdove in obiskovali zavetišča za brezdomce. Obupana družina se je večkrat vračala na Hrvaško, upajoč, da ga bodo našli živega.

Na zaprosilo avstrijske policije je takrat tudi slovenska policija objavila podatke in fotografijo pogrešanega avstrijskega državljana, saj ni bila izključena možnost, da bi se lahko zadrževal v Sloveniji.

Lovec našel posmrtne ostanke

Tragični preobrat se je zgodil, ko je lovec med sprehodom po gozdu naletel na človeške ostanke. Pristojni so hitro ugotovili, da gre za pogrešanega Avstrijca.

Družina je v ganljivem sporočilu dejala: »Končno ga lahko odpeljemo domov.« S tem se je končalo dolgo, boleče in negotovo obdobje čakanja, ki pa se je končalo na najbolj tragičen način.