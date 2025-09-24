Tu so podrobnosti grozljive likvidacije Zorana: »Ne! Ne boš me več zaje****l!«. In nato streli ...

Pregon avtomobilov, zvoki pospeševanja, cviljenje pnevmatik, nato krik: »Ne! Ne boš me več zaje****l!« In potem streli.

Kdo je žrtev? Žrtev je 61-letni Zoran Grgić, ki je bil v preteklosti član parlamentarnega sveta za civilni nadzor varnostno-obveščevalnih služb. Opravljal je tudi več lokalnih političnih funkcij in veljal za uglednega strokovnjaka za varnostni sistem.

Vse to so v torek zvečer opazovali prebivalci majhne vasi Šušnjevci v občini Bukovlje pri Slavonskem Brodu. Prestrašeni so prišli iz hiš, v avtu pa je bil ustreljen Zoran Grgić (61), ki ga je sprva v avtu prestregel moški (33) iz Korduševcev. Ravno se je začelo mračiti, ura je bila okoli 18. ure.

Takoj so poklicali policijo, aktivirala se je tudi specialna policija in celo droni s termovizijskimi kamerami.

»Povsod je bilo veliko policistov. Specialci so hodili naokoli z dolgimi puškami. Slišalo se je brenčanje dronov,« je za 24sata povedal eden od prebivalcev Šušnjevcev.

Osumljenca umora dobro poznajo

Po štirih urah so ujeli osumljenca umora. Bil je na podstrešju očetove poletne hiše. Takrat ni bilo znano, da iščejo še dva moška (25, 39), ki sta bila takrat z morilcem v avtomobilu. Tudi njuno vlogo je treba še razjasniti, navajajo hrvaški mediji.

Policija je kričala: 'Iz hiše, ven!'

»Kolikor vem, so morilca aretirali okoli polnoči. In z njima je bil v avtomobilu tudi moj sosed. Aretirali so ga v hiši ženske, s katero je bil v razmerju. Policija je kričala: 'Iz hiše, ven!'. Odmevalo je po vsej vasi. Bilo je grozno,« je povedal eden od moških iz vasi. Domačini pravijo, da je umorjeni nekaj ur pred krvavim dogodkom v avtomobilu peljal morilčevega očeta. Osumljenca umora dobro poznajo, policiji naj bi bil znan zaradi različnih kaznivih dejanj, imel pa je tudi težave z drogami.

Z brodsko-posavske policijske uprave so sporočili, da kriminalistična preiskava še poteka.