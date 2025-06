Truplo pogrešanega najstnika našli po mesecu iskanja: »Želim se zbuditi, to je velika nočna mora« (VIDEO)

Devetnajstletnega Colea Cooperja je nazadnje videl šolski prijatelj v sredo, 7. maja, v vasi Longcroft blizu Falkirka v osrednji Škotski. Družina ga je prijavila kot pogrešanega dva dni pozneje, kar je sprožilo obsežno nacionalno preiskavo. Tako so se v iskanje vključile specialne enote z vse države, vključno s helikopterji in brezpilotnimi letalniki iz enote za zračno podporo, pa tudi pripadniki potapljaških in mornariških enot.

»Pekel za vso družino«

Škotska policija je nato v petek popoldne sporočila, da so našli mrtvega v gozdnatem območju v Banknocku v Falkirku. »Uradna identifikacija še ni bila zaključena, vendar je bila družina pogrešanega mladeniča Colea Cooperja obveščena,« je zapisano v izjavi škotske policije. »Preiskave za ugotavljanje vseh okoliščin še potekajo,« so dodali.

Njegov brat Connor je v pogovoru za Sky News v začetku tega tedna dejal, da se družina počuti izgubljeno, in bratovo izginotje opisal kot »pekel za vso družino«.

Policija je izključila morebitno kriminalno ozadje izginotja.

Izginotje je opisal kot zelo nenavadno in dejal, da bi, četudi bi si njegov brat želel nekaj prostora ali časa zase, vnaprej obvestil svojo družino ali prijatelje – in da svoji družini nikoli ne bi naredil tega.

Njegova mati Wendy Stewart je povedala, da je bila celotna situacija izjemno travmatična in da se je sprva bala, da ga je nekdo pobral z avtomobilom. »Se to res dogaja? Želim se zbuditi, ker je to velika nočna mora,« je še dodala.