Truplo pogrešane Martine (14) najdeno med odpadki. Mladenič priznal: Ubil sem jo, ker me je zapustila

Martina Carbonaro, 14-letno dekle, je v ponedeljek popoldne izginila v mestu Afragola, nedaleč od Neaplja. Njeno izginotje so prijavili starši, ki so prek družbenih omrežij pozvali k pomoči. Mati je povedala, da Martina nikoli ni odšla od doma, ne da bi povedala, kam gre. Tistega dne je okoli 19. ure zapustila dom in rekla, da gre s prijateljico na sladoled, nato pa naj bi se srečala s svojim bivšim fantom. Nadzorne kamere so jo posnele na motorju v družbi mladega moškega. Žal je kmalu sledila tragična novica, da je bila najstnica ubita, njeno telo pa so našli v zapuščenem športnem objektu. Preiskovalci so že od začetka sumili na umor in takoj aretirali njenega bivšega fanta, 19-letnega Alessia Tuccija. Njegova verzija dogodkov se ni ujemala s posnetki nadzornih kamer, ki so nazadnje zabeležile Martino, piše sky.tg.24.

Policija je podrobno prečesala območje, kjer so kasneje našli Martinino truplo. Odkrito je bilo ponoči v nekdanji hiši vratarja, ki je zdaj zapuščena. Truplo je bilo skrito pod staro omaro in med odpadki. Čez dan so preiskovalci že opravili ogled kraja in našli očala z sledovi krvi. Po preliminarnih forenzičnih ugotovitvah je Martina utrpela več udarcev v glavo in umrla zaradi velike izgube krvi. Policija Alessia Tuccija bremeni hudega umora in prikrivanja trupla. »Želim si samo pravico. Želim dosmrtni zapor za tega mladeniča,« je izjavila Enza Cossentino, mati umorjenega dekleta. Ob tem je poudarila, da Martina ni več želela imeti opravka z bivšim fantom: »Ljubezen se lahko konča. Ampak ali lahko zaradi tega tako umreš?« Dodala je še, da so sosedje menili, da je bil mladenič dober, a se je kasneje izkazal za drugačnega: »Moji sosedje so rekli, da je bil dober fant. Kasneje se je izkazalo, da je pošast.«

Župan Afragole, Antonio Pannone, je izrazil globoko sožalje ob tragediji: »Vsi smo globoko pretreseni nad grozljivo in nesprejemljivo smrtjo 14-letnega dekleta, ki so ji odvzeli pravico do življenja.« Dodal je, da gre za strašno tragedijo, ki je pretresla celotno skupnost. Od začetka leta je bilo v Italiji ubitih 16 žensk. Projektna skupina Athena, ki so jo ustanovili študenti univerze Sapienza, je napovedala glasen protestni pohod po Rimu naslednji dan z geslom: »Za Martino, za vse, zažgali bomo vse.« Aktivistke so na družbenih omrežjih zapisale: »Martina Carbonaro je bila danes zvečer najdena mrtva. Imela je 14 let. Starost žrtev je vedno nižja. Besede njenega bivšega fanta Alessia Tuccija: ‘Ubil sem jo, ker me je zapustila.’ Še eno dekle se je pridružilo številnim ženskam, ki jih je ubila patriarhalna družba. A čigava je krivda? Ne imenujte tega 'tragedija', to je pomanjkanje spoštovanja patriarhalne družbe, ki prežema naša življenja in nas želi zlomiti.« Dodale so še: »Vzemimo si pravico, da povzdignemo glas in naredimo hrup. Tišina je sokrivka.«