Truplo deklice (6) našli privezano s sidrom, sedaj iščejo njeno sestrico (1)

Kaže, da je deklici ubil njun oče. FOTO: Sosdesaparecidos.es

Na tisoče ljudi se je v petek zvečer zgrnilo na ulice nekaterih španskih mest, potem ko so potapljači v morju okoli Tenerifa našli truplo šestletneGlavni osumljenec za smrt Olivie, katere truplo je bilo v športni torbi, s sidrom privezano na dno morja, je njen oče, ki aprila deklice in njene sestre ni vrnil njuni materi, od katere je ločen. Nadaljuje se iskanje enoletne, pogrešan pa je tudi on. Iskalno akcijo so sprožili potem, ko so dan po izginotju našli očetov čoln in Annin otroški sedež za v avto.Španija je v šoku po grozljivem odkritju. »To niso ljudje, to so morilci,« je odmevalo med množico v Madridu, ki je obsojala starše, ki so sodili svojim otrokom. Vladni podatki kažejo, da je od leta 2013 v Španiji umrlo 39 mladoletnih oseb, ki so jih ubili njihovi starši ali partnerji in nekdanji partnerji njihovih mater. »Ne morem si predstavljati bolečine mame Anne in Olivie, ki sta pogrešani na Tenerifu, glede na grozljivo novico, ki smo jo prejeli,« je po najdbi trupla izjavil španski premier