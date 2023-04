Trupelce novorojenčka ob cesti blizu slovensko-hrvaške meje: našli so mamo

Primer 28-letnice, ki je v kraju Hlevnica nedaleč od hrvaško-slovenske meje pustila mrtvega novorojenčka, še vedno zgraža javnost. Skrivnost zagorskih gričev je razrešena, a zgodba, ki je policiste pripeljala do 28-letnice, ki je v Hlevnici ob cesti pustila mrtvega novorojenčka – je za krajane še vedno boleča.

»Hudo, hudo. Začutila sem mravljince ... Za takega človeka ni lepih besed,« je povedala ena od stanovalk.

Pri iskanju matere so preverili vse – pogovorili so se z zdravniki, babicami in pričami ...

Strogo zaupni podatki

Vse o kriminalistični preiskavi v tej zadevi in ​​zbranih dokazih policija in pristojno državno tožilstvo varujeta strogo zaupno. Pravijo, da podrobnosti ne želijo javno razkrivati ​​zaradi družinskih odnosov, pa tudi okolja, v katerem se osumljenka nahaja.

Sum detomora uradno ni potrjen. Obdukcija je pokazala, da se je otrok, ki so ga našli v slabem stanju, že rodil mrtev.

»Za detomor je treba dokazati, da se je otrok rodil živ, da je živel in da je bila mati v težkem psihičnem stanju, tako imenovanem poporodnem stresu in motnji,« je za Dnevnik Nove TV pojasnil odvetnik Branko Šerić.

Padla je ovadba

Mamo iz manjšega, bližnjega mesta so ovadili zaradi kaznivega dejanja motenja miru in miru pokojnika.

»Kdor neupravičeno izkoplje, odnese, poškoduje, uniči, skrije ali premakne truplo, plod, del trupla ali pepel pokojnika ali kdor telo oskruni – se kaznuje z zaporom do dveh let,« piše v kazenskem zakoniku.

V preiskovalnem priporu ni, ker za to ni bilo pogojev, odgovarjajo na tožilstvu v Zlatarju. Prijavili so jo po redni poti. Pred dokončno odločitvijo pa preverjajo še vse okoliščine, poroča Dnevnik.hr.

