Trpinčil jih je, potem je sledilo to ...

Lastnika 16 velikih mačk v malem živalskem vrtu na Slovaškem je raztrgal lev. Policisti so v kletki našli dele njegovega telesa, ki so razmetani ležali po tleh. Ugotovili so, da je šlo za Jozefa Bajaneka, 56-letnega kmeta ter lastnika tega mini živalskega vrta v kraju Kysucke Nove Mesto na severu Slovaške.

»Prejeli smo poročilo, da se skrbnik ni vrnil iz ograde, v katerem so bile njegove eksotične živali. Zato so bile na kmetijo takoj napotene vse možne razpoložljive sile. Na kraju dogodka smo našli truplo moškega,« je sporočila policija, ki je že ustrelila leva in levinjo. Pristojni razmišljajo, da bi usmrtili še vse preostale živali živalskega vrta.

Večkrat sem videla, kako je šel Jozef v kletko in nahranil svoje zveri.

Trpinčil jih je

Bajanek, ki so mu dovoljenja za vzrejo zveri potekla že leta 2019, je živali vsa ta leta tudi sam hranil, je po tragediji potrdila domačinka: »Sem smo prihajali dokaj redno. Večkrat sem videla, kako je šel Jozef v kletko in nahranil svoje zveri. Dobil jih je, ko so bile še čisto majhni mladički.« Domačin Peter pa je dejal: »Bil je zelo aroganten človek. Trpinčil jih je, bivale so v izjemno slabih razmerah.«

Lokalni mediji so že večkrat poročali o težavah, ki jih je imel Bajanek z zakonom, sploh pa z organizacijami za zaščito živali. V njegovem živalskem vrtu naj bi se dogajali tudi drugi incidenti, 29-letno obiskovalko je denimo med božanjem hudo poškodoval enoletni tiger. Jozef Bajanek se je takrat odzval z naslednjimi besedami: »Delamo naprej, tu ni nihče ogrožen. Gospa ni bila zaposlena tukaj. Bila je samo prijateljica naše zaposlene, ta jo je samovoljno spustila v prostor, kjer ne bi smela biti. To bomo rešili znotraj našega podjetja.«