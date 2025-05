Žalost do neba: Triletnik padel v bazen in umrl

Triletni sin ameriške vplivnice na TikToku je umrl za posledicami tragične nesreče na domačem bazenu. Kot poročajo ameriški mediji, je otrok padel v bazen, izvlekli pa so ga nezavestnega. Zdravniki so se šest dni borili za njegovo življenje. Policija v mestu Chandler v Arizoni je potrdila, da je triletni Trigg Kiser umrl.

Lokalne oblasti so se 12. maja odzvale na klic v sili, ob prihodu na kraj dogodka pa so ob bazenu našli nezavestnega fantka. Policisti so fantiča takoj začeli oživljati, reševalci pa so ga nato prepeljali v regionalno bolnišnico. Po šestih dneh je umrl. »Naše misli so z otrokovo družino in bližnjimi v tem nepredstavljivem času,« je v izjavi dejala tiskovna predstavnica tamkajšnje policije Sonu Wasu.

6 dni so se borili za njegovo življenje.

26-letna Emilie Kiser ima na družbenem omrežju skoraj 3,4 milijona sledilcev, s katerimi redno deli utrinke iz svojega družinskega življenja. Z možem Bradyjem Kiserjem sta se pred kratkim razveselila rojstva svojega drugega otroka, fantka Theodora. Sledilci družini na družbenih omrežjih izrekajo sožalje, Kiserjeva pa vse od nesreče ne objavlja nobenih vsebin. Fantek bi 14. julija praznoval svoj četrti rojstni dan.

Policija je medtem sprožila preiskavo njegove smrti. »To je še vedno odprta preiskava. Zaradi spoštovanja zasebnosti družine ne bomo razkrili dodatnih podrobnosti, dokler preiskava ne bo zaključena,« je pojasnila Wasu. Po podatkih ameriškega centra za nadzor in preprečevanje bolezni je utopitev glavni vzrok smrti otrok, starih od enega do štirih let.