Trije zapuščeni dojenčki, ki so jih v zadnjih letih našli v Londonu, imajo iste starše

Novorojenček, ki so ga našli v začetku tega leta v Newhamu v vzhodnem Londonu, je tretji otrok, ki so ga zapustili isti starši. Testi DNK, ki so bili predloženi družinskemu sodišču v vzhodnem Londonu, so potrdili, da je Baby Elsa sestra dveh drugih dojenčkov, fantka in deklice, ki so ju leta 2017 in 2019 našli v zelo podobnih okoliščinah.

Kljub pozivom mestnega redarstva njunih staršev niso odkrili. BBC je od sodišča dobil posebno dovoljenje za objavo podatkov o sorodstvu najdenih dojenčkov. Sodnica Carol Atkinson je dejala, da je zgodba »velikega javnega interesa«, saj so dojenčki v sodobni Britaniji le redko zapuščeni.

Objave informacije niso podprle lokalne oblasti, niti angleška služba za svetovanje in podporo otrokom in družinam, ki svetuje sodiščem o največji koristi otrok. Policija je še sporočila, da ne želi »nenamerno promovirati ali spodbujati mater, da nezaželene dojenčke puščajo na javnih mestih«.

Našel jo je moški

Elso je januarja letos našel moški, ki je sprehajal svojega psa. Bila je najhladnejša noč v letu in Elsa je bila v torbi zavita le v brisačo. V istem delu Londona so našli še dva dojenčka, dečka Harryja in deklico Roman.

V dokumentih piše, da je imela Elsa popkovino, zdravniki pa ocenjujejo, da se je rodila le eno uro, preden so jo našli. V času odkritja je bila izjemno podhlajena in je jokala. Sodišče je napovedalo, da bodo Elsa, Harry in Roman vedeli, da so v sorodu in da že obstajajo načrti, da bodo med odraščanjem imeli neko obliko stika.

V Angliji in Walesu so primeri zapustitve novorojenčkov zelo redki. Državni statistični urad je podatke nazadnje objavil leta 2015 in po njihovih navedbah v zadnjih treh letih ni bil zapuščen niti en dojenček.

Mediji so poročali o zapuščenem otroku v Hackneyju v vzhodnem Londonu leta 2020 in o drugem v Birminghamu leta 2021. Njune matere so na koncu izsledili nekaj mesecev pozneje, poroča n1info.ba.

