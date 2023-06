Trije otroci se borijo za življenje, v parku jih je z nožem napadel Sirec (VIDEO)

Na jugovzhodu Francije je prišlo do prelivanja krvi. Notranji minister Gerald Darmanin je na twitterju prvi poročal, da je bilo zabodenih več otrok. V napadu z nožem v parku v Annecyju, mestu v francoskih Alpah, so bili ranjeni štirje majhni otroci in odrasla oseba, je sporočila francoska policija, potem ko je prvotno poročala, da je bilo ranjenih osem otrok. Ogrožena so življenja treh žrtev. Po poročanju britanske agencije Reuters gre za tri otroke, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pa za dva otroka in odraslo osebo.

Sirski begunec, ki je v Francijo vstopil zakonito

Na kraju zločina so številne reševalne službe, policija in vojska, ki zbirajo ponesrečence in varujejo območje. Trije otroci so po napadu v kritičnem stanju. Tudi napadalca so zaradi poškodb prepeljali v bolnišnico. Osumljeni napadalec policiji doslej ni bil znan. Policija je ugotovila, da je osumljeni Abdalmasih H. (32) sirski begunec, ki je v Francijo vstopil zakonito. Za azil je zaprosil 28. novembra 2022.

Francoskim novinarjem se je uspelo pogovoriti s pričami tragičnega dogodka. »Videli smo neznano osebo, kako je napadla otroke na igrišču, majhne otroke. Potem ko so ga ljudje poskušali prestrašiti, je odšel, posredovala je policija. Govoril je angleško. Sprva smo vsi mislili, da gre za igro, a ko so ljudje začeli kričati, smo ugotovili, da je resno,« je francoskim medijem povedala priča.

Na spletu je posnetek, ki je nastal le nekaj trenutkov po napadu

Objavljen je bil posnetek, na katerem naj bi bilo videti, kako napadalec beži pred starši, ki so ga začeli loviti. V ozadju je slišati krike ljudi zaradi poškodovanih otrok. Gre za moškega, ki ima na glavi turban, posnetek pa je nastal le nekaj trenutkov po napadu.