Trije dnevi žalovanja: Martin (29) je načrtoval zabavo, Luka (23) se je veselil Pariza, Ivan (25) bi postal gasilec

V nedeljo so v grozljivi prometni nesreči na cesti Sveti Petar Orehovec-Gušćerovec umrli trije mladeniči , Luka Marković (23), Ivan Kemenović (25) in Martin Radić (29). Tragedija je v žalost zavila celotno regijo, zadnje slovo treh mladeničev bo v sredo, 13. septembra. Občina Kalnik je razglasila tridnevno žalovanje od 11. do 13. septembra.

Jutarnji List ob tragediji piše, da so bili mladeniči polni načrtov za prihodnost. »Moj nečak bi moral 25. oktobra praznovati 30. rojstni dan, pripravljal je že zabavo, zdaj pa ga ni več, je novinarjem povedal Martinov strti stric, ki so ga našli na kraju tragične nesreče. Ivan je imel te dni na urniku izpit za gasilskega častnika. V svetu gasilstva je bil že od malih nog, posvečal mu je veliko časa in se veselil napredka. Luka je bil mehanik, tako dober pri svojem delu, da je moral prihodnji teden na specializacijo v Francijo. Kupil je vozovnico in se pripravljal na pot, komaj je čakal, pravijo sosedje, da odpotuje in združi prijetno s koristnim – obišče Pariz in se izpopolni za delo, ki ga je ljubil.

Dan žalovanja bodo obeležili z izobešanjem in spustom črne zastave na stavbi občine ter drugih javnih objektih na območju. »Sočustvujemo z družino in prijatelji umrlih mladeničev in jim ob tem izrekamo iskreno sožalje.«

Podrobnosti nesreče

Spomnimo, nesrečni mladeniči so se najverjetneje vračali z večernega izleta, ko so z audijem A3 križevskih registrskih oznak nekaj po 22. uri zapeljali z državne ceste, med krajema Orehovec in Guščerovec, pri odcepu za vas Međa.

Iz še neugotovljenega razloga je avtomobil v rahlem ovinku dobesedno zletel s ceste in pristal v odtočnem kanalu, kjer je drsel približno 30 metrov, nato pa trčil še v zemeljski most. Nesrečniki so od sile udarca padli iz vozila in izgubili življenje na samem kraju nesreče. Avto, ki je zletel čez potok, se je ustavil šele na bližnjem travniku, od njega je ostal kup zmečkane pločevine.