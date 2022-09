Tridesetletnica brez srca: že drugič zrežirala lastno ugrabitev

Da bi se dokopala do denarja, je bila pripravljena opehariti, da ne govorimo na smrt prestrašiti lastno mater. S partnerjem in njegovo družino je uprizorila ugrabitev, nato pa od mame zahtevala 50 tisočakov, da bi jo še kdaj videla živo!

Tridesetletnica s Kanarskih otokov se je s tolpo posvetila tudi nagnusnim podrobnostim, denimo, na posnetku groze, ki ga je poslala materi, se je pomazala z umetno krvjo, v paniki je vpila, da jo bodo ugrabitelji ubili in da so jo že hudo pretepli. Lažni ugrabitelji ji na videu držijo nož ob vrat, oči ima zavezane, mater pa je še opozorila, da jo bodo pokončali takoj, če bi sklenila za pomoč prositi policijo.

In le kateri starš se ne bi odzval na tak klic na pomoč: ženska je brez pomislekov sledila navodilom in na banki nakazala zahtevani znesek na navedeni bančni račun. Policija pa za transakcijo ne bi izvedela, tako tudi mati ne, da je bila žrtev grozljive prevare, če ne bi preplaha zagnala banka: zaradi zelo visokega zneska in nejasnih okoliščin nakazila je obvestila policijo, ta pa je v manj kot 24 urah odkrila lastnika bančnega računa in ugotovila, da je bila ženska v resnici žrtev srhljive prevare.

Pri lastniku bančnega računa so opravili tudi hišno preiskavo in odkrili napravo, ki so jo uporabili med snemanjem grozilnega videoposnetka, tolpe (in tudi domnevne žrtve) pa ni bilo na naslovu. Kot se je izkazalo, se je druščina, medtem ko se je na smrt zaskrbljena mati tresla za življenje lastnega otroka, zabavala na povsem drugi lokaciji.

Skupno pet vpletenih so kmalu izsledili in aretirali, izkazalo pa se je, da je ista skupina ubogo žensko tako okrutno opeharila že drugič: pred leti so namreč od nje iztisnili 45 tisočakov, potem ko so jo ravno tako prestrašili, da ji bodo sicer pokončali hčer.