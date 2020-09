Trideseterica posilila 16-letnico

Eden od storilcev trdi, da so mu ukradli telefon.

Izrael je pretreslo strahotno posilstvo 16-letnice, ki naj bi jo v hotelu napadlo kar trideset moških. To je zločin proti humanosti, vpije tamkajšnji premierin poziva k najstrožjemu kaznovanju storilcev. Zgodilo se je konec tedna v obalnem mestu Eilat, ko se je najstnica – ni znano, ali je domačinka ali tuja državljanka – družila s prijatelji in popivala, vmes pa zavila v bližnji hotel, da bi uporabila tamkajšnje sanitarije.Tam pa se je njeno žuriranje končalo, začela pa se je grozljiva nočna mora: nekdo jo je iz toaletnih prostorov nasilno odvlekel v dvigalo in od tam v sobo, kjer se je na njej izmenjaje izživljalo kar 30 moških! Nekateri so brutalno dogajanje celo snemali s pametnim telefonom in posilstvo potem objavili na družabnem omrežju, prav po sledeh posnetkov pa je policija izsledila dva od storilcev; eden od njiju se zdaj zagovarja, da ni šlo za posilstvo, temveč da je dekle privolilo v spolne odnose, a je po posnetkih jasno, da so jo grobo napadli in se nad njo izživljali do onemoglosti in poškodb.Drugi se brani, da mu je nekdo ukradel telefon, posilil dekle in potem objavil dogajanje, a policija trdi, da posnetki dokaj jasno dokazujejo identiteto več storilcev, ki se bodo morali zagovarjati pred roko pravice.Dekle je napad prijavilo takoj, ko je zmogla na prostost, pojasnila je tudi, da ji je na pomoč najprej poskusila priskočiti ena od prijateljic, a je bila proti moškim nemočna. Premier je zagotovil takojšnje ukrepanje proti storilcem in žrtvi izrazil sočutje.Po svetu sicer še vedno odmeva primer 19-letne britanske turistke, ki je lani na Cipru obtožila dvanajst moških posilstva, potem pa je sodišče sklenilo, da si je napad izmislila, in ji prisodilo pogojno kazen. Pritožila se je in si priborila podporo številnih skupin in aktivistk za žensko enakopravnost.