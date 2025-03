Tri najstnice napadle mamo z noži, ker je ugasnila WiFi (VIDEO)

V Houstonu v Združenih državah Amerike so tri najstnice obtožene napada na svojo mamo, potem ko jim je izklopila internet. Po navedbah tamkajšnjih oblasti so dekleta (14, 15 in 16 let) skupaj načrtovala napad.

Policija je v ponedeljek, 24. marca, prejela klic o družinskem nasilju v eni od hiš na ulici Barkers Crossing Avenue. Ko so policisti prispeli na kraj dogodka, so našli mater, ki naj bi jo hčerke napadle z noži.

Šerif Ed Gonzalez je pojasnil, da so dekleta mamo začela preganjati po hiši in nato še po ulici, pri čemer so jo poskušala zabosti. Poleg tega so jo napadle tudi z opeko. V kaosu je babica, ko je skušala zaščititi svojo hčer, padla.

Kljub napadu mama in babica nista utrpeli hujših poškodb.

Policija je vse tri osumljenke aretirala in jih obtožila hujšega napada z nevarnim orožjem. Trenutno so pridržane v mladinskem zaporu okrožja Harris. Za zdaj ni jasno, ali bodo ostale v priporu in ali so si že zagotovile odvetnike, poroča people.com.

Preberite še: