Zaradi sepse umrla nosečnica: so zdravniki odgovorni za njeno smrt?

Na Poljskem so priča novi tragediji, ki bi jo morebiti lahko preprečili. V noči na sredo je v bolnišnici v kraju Nowy Targ namreč umrla 33-letnica v petem mesecu nosečnosti. Primer preiskuje državno tožilstvo. Bolnišničnemu osebju očitajo kaznivo dejanje, ker naj bi nosečnico pustili v smrtni nevarnosti in ji niso pomagali.

V 20. tednu nosečnosti ji je odtekla voda, zato je pomoč poiskala v bolnišnici. Umrla je tri dni po sprejemu v bolnišnico. Kot poročajo tuji mediji, je bil vzrok smrti septični šok z odpovedjo več organov. V sporočilu za javnost direktorja bolnišnice piše, da so takoj, ko so ugotovili, da plod nima več utripa srca, začeli reševati življenje pacientke.

Bolnišnica je sicer izrazila pripravljenost za sodelovanje v preiskavi, kjer bodo poskušali preveriti, ali so zdravniki odgovorni za smrt ženske. Preiskava še ni končana.

Spomnimo, da imajo na Poljskem zakon, ki prepoveduje opravljanje splavov. To ne bi bil prvi primer, da so zdravniki čakali, da najprej odmre plod, šele potem pa poskusili pomagati ženski. Poljski mediji poročajo, da je verjetno tudi tokrat šlo za podobne vzgibe, kljub temu da plod v tem primeru ne bi imel možnosti za preživetje, to, da ga pustijo v maternici, pa je pomenilo veliko tveganje za življenje nosečnice. Največji sovražnik ženske je v takem primeru sepsa, ki lahko zelo hitro vzame življenje. Ali so zdravniki res čakali predolgo, bo pokazala preiskava.