Trepetajo pred mladoletnima morilcema na begu

Ker ju zaradi mladosti ne morejo privesti pred sodišče zaradi kaznivega dejanja, sta dečka, ki sta se aprila lani okrutno znesla nad 75-letnikom, ta pa je pozneje zaradi poškodb umrl, na prostosti. Trinajstletnega Novosadčana Z. N. so pred kratkim prijeli, ker naj bi s 16-letnim someščanom izvedel vrsto ropov.

Ker je mladoleten in ga ne morejo zapreti, so ga predali centru za socialno delo, od koder je pred časom že pobegnil, in sicer potem ko so ga z bratom, 11-letnim V. N., namestili tam po umoru upokojenca Todora Šunjke v vasi Tovariševo. Zdaj sta dečka morilca znova na begu, prebivalci srbskih vasi v okolici Novega Sada pa trepetajo pred srečanjem z njima.

Njuno mamo preiskujejo zaradi zanemarjanja in zlorabe.

Potem ko sta fanta usodno pretepla 75-letnika v Tovariševu, naj ju ne bi želela sprejeti nobena ustanova, nato pa se je eden od centrov za socialno delo le odločil sprejeti mlajšega. Po poročanju medijev v centru trenutno vlada obsedno stanje, saj je jasno, da kot ustanova odprtega tipa niso sposobni zadržati morilskih bratov. Policija že več kot en teden išče ubežnika.

Medtem poteka postopek proti materi mladoletnih ubežnikov. Kot sporoča tožilstvo, dokazni postopek poteka zoper S. N. zaradi kaznivega dejanja zanemarjanja in zlorabe mladoletne osebe. Po zbranih dokazih in presoji celotnega dejanskega stanja bodo izdali državnotožilsko odločitev.