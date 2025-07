Trdila je, da je skrivna hči princese Diane, nato ubila sostanovalca in njegovo mačko

Habiba Naveed (35), ženska, ki je trdila, da je skrivna hči princese Diane in Dodija Fayeda, je brutalno umorila svojega 72-letnega sostanovalca in njegovo mačko, je bilo slišati na sojenju v četrtek na sodišču v Londonu.

Naveed je sprva zanikala obtožbo umora odvetnika Christopherja Browna, a je priznala krivdo za nenameren uboj. Priznala je tudi kruto ravnanje z njegovo mačko Snow, ki jo je z nožem zabodla v vrat do smrti.

Sodišče je izvedelo, da je bila med zločinom v psihotičnem stanju in trpela za paranoidno shizofrenijo. Sodnica Sarah Munro KC ji je odredila obvezno psihiatrično zdravljenje po 37. členu Zakona o duševnem zdravju, skupaj z dodatnim varnostnim ukrepom po 41. členu, kar pomeni, da bo Naveed lahko zadržana v ustanovi za nedoločen čas.

»Hudič me je napadel, a sem zmagala«

Tožilka Kerry Broome je na sodišču povedala, da je Naveed verjela, da ima kraljevske korenine in da je hči pokojne princese Diane ter Dodija Fayeda. Po umoru naj bi bratu rekla, da je »Jezus« in da je »poslana, da izkorenini zlo s sveta«. Policiji je kasneje izjavila: »Hudič me je napadel prejšnjo noč. Zmagala sem.«

Grozljive podrobnosti zločina

Christopherja Browna so našli mrtvega v dnevni sobi hiše v južnem Londonu, prekrit je bil z domačim kopalnim plaščem. V istem prostoru je bila najdena tudi mrtva mačka z vbodnimi ranami v predelu vratu.

Po besedah tožilke je Naveed v eni od svojih izjav trdila, da je verjela, da je videla Browna, kako je ubil svojo mater, ter da je bil on »utelešenje zla«. Slišala naj bi tudi glas, ki ji je trikrat ukazal, naj ga ubije.

»Z udarcem s ponvijo po glavi ga je spravila na tla, nato pa ga zadavila,« je povedala Broome. Kasneje je, ker je verjela, da se je zlobni duh iz Browna preselil v mačko, vzela nož in ji prerezala vrat.

Obdukcija je pokazala, da je odvetnik Brown umrl zaradi udarca s topim predmetom v glavo.

»Vzela mu je prihodnost, spomine, življenje«

»Ni bil le 72-letnik, ki ga je brutalno ubila sostanovalka. Bil je odvetnik, šef, partner, prijazen človek. Pomagal bi vsakomur, če bi le lahko. Vzela mu je življenje, spomine, vse, kar bi še lahko doživel,« je na sodišču povedala njegova sodelavka.

Njegov sorodnik, katerega izjavo je prebrala tožilka, ga je opisal kot »dobrega in skrbnega človeka«, ki je bil vedno pripravljen pomagati družini in strankam.

Habiba Naveed se je ob obravnavi udeležila prek videopovezave in spregovorila le za potrditev svoje identitete. Zaradi narave bolezni in okoliščin ne bo prestajala kazni v zaporu, temveč bo neomejeno dolgo ostala v psihiatrični ustanovi, poroča Jutranji list.