Trčili trije avtomobili, sedem mrtvih

V osrednjem delu Nemčije se je v soboto zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrlo sedem ljudi. Še trije ljudje so poškodovani, med njimi je eden v smrtni nevarnosti. Oblasti so o nesreči, v kateri so trčili trije avtomobili, danes uvedle preiskavo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nesreča se je zgodila v soboto pozno popoldne, ko so blizu kraja Bad Langensalze v nemški zvezni deželi Turingija silovito trčili trije avtomobili. Dva med njimi sta po trčenju v celoti zgorela.

Nepojasnjeno zapeljal na drugi pas

Nesreča se je zgodila na dolgem ovinku, kjer je po prvih podatkih eden od avtomobilov iz nepojasnjenega vzroka zapeljal na nasprotni vozni pas ter trčil v dve vozili, ki sta pripeljali iz nasprotni smeri.

V trčenju je umrlo sedem ljudi. Še trije ljudje so po navedbah gasilcev poškodovani, med njimi je eden v smrtni nevarnosti. Vse žrtve so umrle v svojih avtomobilih.

Po navedbah policije je bila cesta po eni najhujših prometnih nesreč v Nemčiji v zadnjem času zaprta vso noč, danes pa so v zvezi z nesrečo uvedli preiskavo.