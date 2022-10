Trčila minibus in tovornjak: več poškodovanih, o smrtnih žrtvah (še) ne poročajo

V trčenju minibusa reške registracije in tovornega vozila zadrske registracije, do katerega je danes popoldne prišlo na regionalni cesti v Pakoštanih južno od Zadra, je bilo po prvih podatkih poškodovanih več ljudi, je sporočila zadrska policija.

O smrtnih žrtvah za zdaj ne poročajo

Takoj po prijavi so bile na kraj nesreče, ki se je zgodila okoli 16. ure, napotene vse nujne službe, več potnikov iz minibusa pa so z reševalnimi vozili prepeljali v bolnišnico v Zadru in v specialno ortopedsko bolnišnico Biograd na Moru, so sporočili iz zadrske policijske uprave. V minibusu je bilo 15 potnikov.

Na tem delu ceste promet poteka po enem pasu, preiskava vzrokov in okoliščin nesreče pa še poteka, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.