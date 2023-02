Ob 6.07 sta v naselju Spodnja Hajdina trčila avtobus in osebno vozilo. Po poročanju uprave za zaščito in reševanje so gasilci PGD Ptuj zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nevtralizirali iztekle motorne tekočine ter nudili pomoč policiji in reševalcem NMP Ptuj. Poškodovana oseba je bila prepeljana v SB Ptuj.