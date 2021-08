Tragično: v trenerja na nogometni tekmi udarila strela

Na prijateljski nogometni tekmi bolgarskih nižjeligaških ekip Lesičevo in Černogorova se je zgodila tragedija. Bolgarska tiskovna agencija (BTA) je poročala, da je med igro trenerja in nekaj igralcev na rezervni klopi zadela strela, 41-letni trener Lesičevaje umrl, trije igralci pa so bili lažje poškodovani.»Tekma se je začela ob 18.30, že takoj po začetku pa se je razbesnela nevihta. Še preden so uspeli tekmo prekiniti, se je močno zasvetilo in počilo. Trener in igralec sta padla na tla, kljub temu, da so ga reševalci poskušali oživljati, ni preživel,« je nesrečo opisal župan Lesičevegaki napoveduje preiskavo in obnovo strelovodnega sistema na stadionu.