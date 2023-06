Tragično: ubiti trije ljudje, med njimi študenta, stara 19 let (FOTO)

V Nottinghamu so danes umrli trije ljudje, še trije pa so bili ranjeni v nizu napadov, ki so se zgodili na različnih krajih v tem angleškem mestu. Policija je sporočila, da so zaradi suma umora že prijeli 31-letnega moškega. Oblasti skušajo medtem razjasniti, kaj natančno se je zgodilo, in ugotoviti motiv za napade.

Med žrtvami sta študenta, stara 19 let, in 50-letni moški, ki so bili zabodeni do smrti na dveh različnih krajih v mestu. FOTO: Phil Noble, Reuters

Policija je že zaprla središče Nottinghama v osrednjem delu Velike Britanije, potem ko so zgodaj zjutraj v torek na različnih krajih našli tri trupla. Na ulicah mesta so patruljirali oboroženi policisti.

Med žrtvami sta študenta, stara 19 let, in 50-letni moški, ki so bili zabodeni do smrti na dveh različnih krajih v mestu.

Preiskovalci na delu. FOTO: Phil Noble, Reuters

V drugem incidentu so bili danes ranjeni trije ljudje, potem ko je voznik ukradenega kombija skušal zapeljati vanje. Eden od ranjenih je v kritičnem stanju, medtem ko sta druga dva utrpela lažje poškodbe. Policija je sporočila, da je kombi nato ustavila, moškega v vozilu pa so onesposobili in aretirali.

Motiv za napade še ni znan. FOTO: Phil Noble, Reuters

Šokanten incident

Policija sumi, da je ta incident povezan z omenjenimi žrtvami, saj se je zgodil po tistem, ko so nekaj po 4. uri zjutraj v eni od ulic v središču mesta našli trupli dveh študentov. Kasneje so v drugi ulici našli še truplo 50-letnega moškega. Po navedbah očividcev sta se študenta, ženska in moški, zgodaj zjutraj vračala domov z zabave. Univerza Nottingham, ena od dveh univerz v mestu, je potrdila, da sta med mrtvimi dva njena študenta, pri tem pa izrazila pretresenost ob novici.

Zbiranje dokazov. FOTO: Phil Noble,Reuters

Policija je sporočila, da so aretirali 31-letnega moškega zaradi suma umora in da v povezavi z napadi za zdaj ne iščejo drugih osumljenih. Za pomoč pri preiskavi je bila vpoklicana tudi protiteroristična policija, vendar za zdaj ni uradnih podatkov, da je šlo za teroristični incident.

Aretirali so 31-letnega moškega. FOTO: Phil Noble, Reuters

Načelnica policije v Nottinghamu Kate Meynell je dogodek označila za grozljiv in tragičen. Kot je pojasnila, policija sodeluje s protiterorističnimi preiskovalci, da bi ugotovila, kaj natančno se je zgodilo. Meščane je pozvala k potrpežljivosti, saj bodo med preiskavo številne ceste v mestu ostale zaprte.

Za pomoč pri preiskavi je bila vpoklicana tudi protiteroristična policija. FOTO: Phil Noble, Reuters

Britanski premier Rishi Sunak se je zahvalil službam za nujno pomoč, ki so obravnavale »šokanten incident« v mestu, kjer živi več kot 320.000 ljudi. Ob tem je izrazil solidarnost z družinami in svojci žrtev.