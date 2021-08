Tragično: štirinajstletnik umrl, ker je želel pomagati prijatelju

Nesrečen dogodek se je zgodil v kraju Derby v Veliki Britaniji. Trije najstniki so se v sredo popoldne odpravili na plavanje v rečni kanal v Staveleyju. Kar naenkrat se je eden izmed njih začel utapljati. To je opazil preminuliin šel na pomoč. Na žalost pa ga je med nudenjem pomoči potegnilo pod vodo za kar precej časa.Reševalci in gasilci so bili takoj obveščeni, dečka so potegnili iz vode in ga v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico. Najstnik je kljub hitri pomoči čez nekaj dni v bolnišnici umrl.Iz tamkajšnje policije so sporočili, da znakov sumljive smrti niso našli, in še enkrat več opozorili na nevarnosti plavanja v rekah in drugih kopališčih v naravi.