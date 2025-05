Tragično! Priljubljeni glasbenik umrl pri 31 letih, le nekaj ur pred koncertom

Francosko glasbeno sceno je pretresla novica o nenadni smrti priljubljenega raperja Werenoija, ki je umrl v starosti 31 let – le nekaj ur pred napovedanim nastopom v klubu Azar v Lyonu. V zadnjih letih je bil eden najuspešnejših glasbenikov na francoski rap sceni, njegove pesmi pa so poslušali milijoni.

Werenoi, s pravim imenom Jérémy Bana Owana, je bil v petek zvečer zaradi srčnega zastoja urgentno prepeljan v bolnišnico, kjer so ga sprejeli na intenzivno nego. Umrl je v zgodnjih jutranjih urah v soboto, 17. maja. Njegovo smrt je potrdil tudi producent Babs, ki se je na družbenih omrežjih poslovil z besedami: »Počivaj v miru, brat moj. Rad te imam!«

Najbolje prodajani album leta 2023

Werenoi je veljal za enega najprodornejših in najbolj poslušanih francoskih raperjev. Njegov album Carré je bil najbolje prodajani album v Franciji v letu 2023, lani pa je z uspešnico Pyramide znova utrdil svoj položaj na vrhu. Na Spotifyu je imel več kot 6,7 milijona mesečnih poslušalcev, med njegovimi najbolj znanimi skladbami pa so Scarface, Solitaire, Laboratoire, Chemin d’or in Ciao, v kateri je sodeloval z Ninhom.

Werenoi med nastopom julija 2024. FOTO: Thibaud Moritz Afp

Leta 2024 je osvojil tudi nagrado Album leta na francoski glasbeni podelitvi Les Flammes.

Poklon družine, kolegov in oboževalcev

Smrt priljubljenega glasbenika je sprožila val čustvenih odzivov. Radijski voditelj Fred Musa je izrekel sožalje njegovim bližnjim, množica oboževalcev pa se je poklonila z objavami na njegovem Instagram profilu. Eden od njih je zapisal: »Počivaj v miru, eden najboljših, ki so nas zapustili prehitro. Moč njegovi družini.« Drugi je dodal: »Vse to bogastvo, ta luksuz – ko nas ni več, ne pomeni nič. Cenimo življenje, dokler ga imamo.«

Werenoi je bil kamerunskih korenin, kar je pogosto vpletal v svojo glasbeno identiteto. Njegova glasba bo živela naprej, njegova prezgodnja smrt pa je boleč opomnik, kako hitro lahko ugasne življenje.