Tragično: po silovitem trčenju vozili zagoreli, umrl nekdanji nogometaš (FOTO)

Srbski portal kurir.rs poroča o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila danes ponoči okrog 00.40 v bližini srbskega naselja Perlez. Po njihovih informacijah sta bili v nesreči udeleženi dve vozili, ki sta po silovitem trčenju zagoreli.

Kot piše omenjeni portal, je v nesreči umrl nekdanji nogometaš Savo Delić iz Zrenjanina, star samo 34 let, štiri osebe pa so dobile težke poškodbe.

Delićev znanec je za omenjeni medij v solzah povedal, da so vsi v šoku in da je to velika tragedija. O njem je imel za povedati lepe besede. Kot je dejal, je bil vedno nasmejan, obenem pa tudi talentiran.