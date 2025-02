Direktor družinskega podjetja za seboj pustil dva otroka in nosečo ženo (VIDEO)

Poročali smo že o sredini tragični helikopterski nesreči v Italiji, ki je terjala tri življenja. Vse se je zgodilo v trenutku, malo po 19.20 v kraju Noceto na območju Parme. Helikopter s tremi ljudmi na krovu je strmoglavil na posestvo družine Rovagnati, velikana v sektorju proizvodnje klobas. Nihče od potnikov žal ni preživel, med žrtvami je tudi Lorenzo Rovagnati (41), eden od dedičev družinskega podjetja, navajajo italijanski mediji. Direktor družinskega podjetja skupaj z bratom Ferrucciem je za seboj pustil dva otroka in nosečo ženo, ki pričakuje tretjega.

Podjetje Rovagnati ima svoje korenine v povojnih letih, ko so majhno podjetje spremenili v sodobno živilsko industrijo. Blagovna znamka je danes sinonim za odličnost v sektorju suhomesnatih izdelkov in se ponaša s proizvodnimi obrati v Brianzi in Parmi ter podružnicami v Evropi in ZDA, kjer poteka gradnja nove tovarne v Vinelandu v New Jerseyju.

Fabio Fecci, župan mesta Noceto, je vidno užaloščen za La Stampo povedal: »Lorenzo mi je bil zelo všeč, slišal sem se z njim pred dvema dnevoma. Pogosto sva se videvala ob sredah, ko se je vračal v Castelguelfo s helikopterjem, ko je odhajal iz svojega doma v Biassoli. Družina Rovagnati je bila vedno velika dodana vrednost za Noceto in našo skupnost, skozi leta je vedno pomagala naši občini in prebivalcem ter aktivno sodelovala pri projektih, ki smo jim jih predlagali.«