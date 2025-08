Tragično! Odšel je na koncert svojih sanj, a domov se ni več vrnil

V soboto zvečer, ob koncu koncerta skupine Oasis, je z zgornjega balkona stadiona Wembley padel 37-letni Lee Claydon, dolgoletni oboževalec skupine in oče enega otroka. Po poročanju britanskih medijev so reševalci na prizorišče prihiteli takoj, a kljub trudu mu niso mogli več pomagati. Umrl je na kraju dogodka – pred očmi šokiranih obiskovalcev.

Ljubitelj glasbe, ribištva in družine

Leeja opisujejo kot »ljubečega družinskega človeka«, ki je bil vsem vzor in opora. Oboževal je naravo, ribe, kitaro in predvsem čas, ki ga je preživel z bližnjimi. »Lee bi naredil vse za kogarkoli od nas. Vzornik je bil svojemu sinu Harryju in ljubljenec vse družine,« je zapisal njegov brat Aaron, ki je v Leejev spomin organiziral tudi dobrodelno kampanjo za pomoč njegovi partnerki Amandi in sinu.

»Naš svet se je obrnil na glavo. Ne vemo, kako naprej,« še piše Aaron v ganljivem sporočilu. »Lee je bil vedno tisti, ki nas je držal skupaj. Vzel nam ga je trenutek – in bolečina ostaja neizmerna.«

Neuradno naj bi do padca prišlo ravno med zaključkom koncerta, med pesmijo Champagne Supernova. V nedeljo je Liam Gallagher iz Osasis Leeju v čustvenem trenutku posvetil pesem Live Forever z besedami: »Ta je za vse tiste, ki danes ne morejo biti z nami – a so z nami na drug način.«

Iz benda so sporočili: »Šokirani in pretreseni smo ob novici o tragični smrti oboževalca na našem koncertu. Iskreno sožalje svojcem in prijateljem.«