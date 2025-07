Velika žalost: trčili manjši letali, umrla dva študentska pilota (FOTO)

V tragični letalski nesreči, ki se je zgodila med šolskim poletom, sta življenje izgubila dva mlada pilota – med njima tudi 20-letna Savanna May Royes. Bila je tik pred pristankom, ko je med vadbo pristajanja in vzletanja v zraku prišlo do trčenja.

Do nesreče je prišlo v torek, 8. 7., nekaj minut po 8.45 zjutraj v bližini podeželskega letališča v kraju Steinbach, v kanadski provinci Manitoba. Obe letali sta pripadali letalski šoli Harv's Air Pilot Training School, ki že več kot 50 let šola pilote z vsega sveta.

Po doslej znanih podatkih sta dve manjši letali tipa Cessna v trenutku nesreče vadili pristajanje in vzletanje. Po prvih informacijah sta bili obe plovili v zraku, ko sta istočasno poskušali pristati in medtem trčili v nizkem letu – le nekaj sto metrov od vzletno-pristajalne steze. Obe osebi na krovu sta umrli na kraju nesreče.

»Takrat sva vedela: To ni bila akrobacija ...«

Nesreča je močno pretresla lokalne prebivalce. Lucille in Nathaniel Plett, ki živita blizu letališča, sta za kanadsko televizijo Global News opisala trenutke katastrofe.

»Slišala sva pokanje in ropot, nato pa se je motor ugasnil. Najprej sva pomislila, da gre za običajno akrobacijo, saj to včasih tu počnejo, a potem se motor ni več prižgal,« je povedala Lucille. Nato sta slišala glasen tresk in videla steber gostega črnega dima, ki se je dvignil v nebo. »Takrat sva vedela – to ni bila vaja, to je bilo nekaj zelo resnega,« je dodal Nathaniel.

Letalska šola v šoku: »Ne razumemo, kako je do tega prišlo«

Predsednik letalske šole Adam Penner je za CBC potrdil, da sta bili letali opremljeni z radijsko opremo, zaradi česar je še bolj nenavadno, da se je zgodil tak tragični zaplet.

»Videti je, da sta oba pilota želela pristati ob istem času in ob tem trčila. Ne razumemo, kako sta se lahko znašla tako blizu drug drugega. Počakali bomo na izsledke preiskave,« je dejal Penner. Letalsko šolo sta sicer v 70. letih ustanovila njegova starša, danes pa v njej šolajo pilote za rekreativno in poklicno letenje.

20-letna Savanna: »Bila je utelešenje čiste radosti«

Čeprav oblasti imen žrtev še niso uradno potrdile, je družina za javnost sporočila, da je ena od nesrečnih oseb Savanna May Royes. Opisujejo jo kot »utelešenje čiste radosti« in dekle, katere »vera in smeh bosta za vedno ostala v spominu vsem, ki so jo imeli priložnost spoznati«.

Nesrečo trenutno preiskuje Kanadski odbor za varnost v prometu, kaj takega pa se med šolanjem zgodi izjemno redko.