Sedem otrok tragično umrlo v smrtonosnem izzivu na tiktoku

Tiktok se sooča s številnimi tožbami staršev, ki trdijo, da so njihovi otroci izgubili življenje zaradi izziva »izguba zavesti«, potem ko jim je aplikacija pokazala posnetke drugih ljudi, ki ga izvajajo, poroča Slobodna Dalmacija.

Iz tožbe, ki je bila proti podjetju vložena junija, je mogoče razbrati, da je najmanj sedem otrok lani umrlo med poskusom izvajanja izziva, za katerega so tožniki prepričani, da »spodbuja uporabnike, da se zadavijo s pasom, z vezalkami ali s čim podobnim, dokler se ne onesvestijo«. Vsi domnevno umrli otroci so bili mlajši od 15 let.

Zadnjo tožbo sta vložila starša osemletne Lalani Walton in devetletne Arriani Arroyo. Ob tem je bilo več drugih otrok, ki so prav tako umrli zaradi preizkušanja izziva, navedenih kot dokaz, da se je Tiktok zavedel težave.

Nista bili edini

Poleg omenjenih so navedeni še naslednji primeri: 10-letnik v Italiji, ki naj bi umrl januarja 2021. 12-letnik iz Kolorada, ki naj bi umrl marca 2021. 14-letnik v Avstraliji, ki naj bi umrl junija 2021. 12-letnik iz Oklahome, ki naj bi umrl julija 2021. 10-letnik v Pensilvaniji, ki naj bi umrl decembra 2021.

Mati 10-letnika iz Pensilvanije, Nylah Anderson, je prav tako tožila podjetje, češ da aplikacija »daje v ospredje pretirano in nesprejemljivo nevarne izzive«. Kot odgovor na to tožbo je Tiktok za The Washington Post povedal, da je uporabnikom onemogočil iskanje nevarnega izziva. Namesto tega uporabniki vidijo enega od njegovih opozorilnih zaslonov, ki pravi, da so »nekateri spletni izzivi lahko nevarni, moteči ali celo izmišljeni«, poroča Verge.

Na glavnem zaslonu

Toda nedavna tožba staršev osemletne Lalani Walton in devetletne Arriani Arroyo navaja, da deklici nista iskali izziva, ko sta videli posnetke. Namesto tega piše, da ga je tiktok tržil na glavnem zaslonu aplikacije, na strani »za vas«.

Podjetje je obtoženo, da je »posebej pripravilo in ugotovilo, da so videi »izguba zavesti« – videoposnetki, ki prikazujejo namerno zadušitev uporabnikov, dokler ne izgubijo zavesti – primerni za majhne otroke.

Uradno je tiskovni predstavnik Tiktoka Mahsau Cullinane dejal: »Ta moteči izziv, za katerega se zdi, da ljudje zanj izvedo iz drugih virov in ne na tiktoku, je bil dolgo pred našo platformo in nikoli ni bil trend tiktoka. Ostajamo zvesti naši zavezanosti varnosti uporabnikov in bomo takoj odstranili povezano vsebino, če jo najdemo. Družinam ob tragični izgubi izrekamo globoko sožalje,« poroča Tportal.