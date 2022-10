Tragična usoda 32-letnika: pri 12 ostal popolnoma sam, zdaj so ga našli mrtvega

Srđana A. (32) so našli mrtvega na dvorišču njegove hiše v beograjskem naselju Kaluđerica, poroča Kurir. Imel je prerezan vrat. Truplo je v petek okoli 14. ure opazil sosed, ko se je približal ograji. Zagledal je okrvavljenega Srdjana, ki je nepremično ležal na travi. Skupaj z drugim sosedom je poklical rešilca in policijo.

Soseda prepričana, da je storil samomor

Zdravniki so ob prihodu lahko le potrdili smrt. Srđan je imel na vratu ureznino, široko 5 in dolgo 10 centimetrov. Žena omenjenega soseda je prepričana, da je naredil samomor, a uradni vzrok smrti še ni potrjen. Tega bo pokazala obdukcija. Nekateri drugi sosedi pravijo, da je imel tistega dne povsem odsoten pogled, ki ni obetal nič dobrega ...

Družino izgubil v prometni nesreči

Življenje sicer Srđanu ni prizanašalo. Julija 2002 se je z očetom, materjo, bratom in stricem v avtu odpravil na vsakoletno mašo v babičin spomin. Vozil je stric in zapeljal na nezavarovanem železniškem prehodu pred vlak. Mati, oče in brat so umrli na kraju nesreče, on in stric pa sta bila hudo poškodovana. Skrbništvo nad njim je dobil stric, ki pa je živel v Avstriji, zato sta zanj skrbela dve sosedi. Ker je bil večkrat nasilen, je kmalu ostal prepuščen sam sebi ...