Tragična smrt znanega slikarja: spotaknil se je in padel v reko

V sredo se je v beograjskem naselju Višnjica zgodila tragična nesreča, v kateri je življenje izgubil priznani akademski slikar Željko Dragićević. Po poročanju Kurirja naj bi se umetnik spotaknil in padel v reko Donavo med fotografiranjem, pri čemer mu navzoči žal niso mogli pomagati.

Do nesrečnega dogodka je prišlo, ko se je moški srednjih let, opremljen s fotoaparatom, odpravil na obrežje Donave v Višnjici. Po prvih informacijah naj bi se v nekem trenutku spotaknil, padel v reko in utonil. Kljub prisotnosti ljudi na kraju dogodka pomoč ni prispela dovolj hitro, da bi preprečila tragedijo.

Izjemna umetniška zapuščina

Željko Dragićević, rojen leta 1979 v Šapcu, je bil izjemen umetnik, ki je s svojim ustvarjalnim opusom pustil pomemben pečat v srbski likovni umetnosti. Študij je začel na Srednji šoli za umetniške obrti v Šapcu, nato pa diplomiral iz slikarstva v Beogradu.

Svoje življenje in ustvarjanje je preživel v več mestih – Sovljaku, Šapcu, Beogradu in Novem Sadu. V svojem ateljeju je ustvaril več tisoč del, ukvarjal pa se je tudi z zidnim slikarstvom. Poslikal je številne pravoslavne cerkve in se podpisal kot avtor velikega števila muralov po vsej Srbiji.