Tragična smrt: nekaj minut po obdarovanju padla z balkona (FOTO)

Sharon Anne Daly O'Dwyer (51) je umrla le nekaj minut po tem, ko so jo fotografirali z božičnim darilom. Fotografija, ki je obkrožila splet, je bila posneta na božični dan, ko je Sharon praznovala praznike skupaj s hčerko Taylor, sinom Drewom in vnukom. Podarili so ji dizajnersko torbico in posneli nekaj fotografij za spomin. Le nekaj minut za tem je Sharon odšla na balkon, da bi si privoščila cigareto.



Taylor je zaslišala glasen pok in z bratom sta odhitela na balkon, kjer sta zagledala mamo, ki je ležala pred stavbo. Hči je ob njej sedela, vse dokler niso prišli reševalci, ki pa nemočni ženski žal nismo mogli pomagati.



Sharon je iz neznanega razloga padla z balkona. Kot še poroča Thesun, je 51-letna babica v prvem valu koronavirusa izgubila službo. Delala je kot točajka v bližnjem baru.