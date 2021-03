Tragična smrt najbogatejšega Čeha

Koča Tordrillo že 17 let ponuja pregrešno drage zimske dogodiščine. FOTO: Instagram

Začel s pisarniško opremo

Milijarder se je z druščino navduševal nad heli smučanjem. FOTO: Karl Weatherly/Getty Images

15

milijard je bilo vredno njegovo premoženje.

je s svojo družbo redno zahajal na Aljasko, v koči Tordrillo, ki jo je redno obiskoval, so pretreseni zaradi tragične nesreče: najbogatejši Čeh in še štirje drugi so umrli med strmoglavljenjem helikopterja, ena oseba je nesrečo preživela.Preiskava ameriškega urada za varnost v letalskem prometu NTSB dogodka še poteka, za zdaj je znano le, da se je skupina, ki so jo sestavljali Kellner, še dva gosta, oba menda češka, ter dva vodnika in pilot (vsi trije so Američani), odpravila na smučarski izlet, a se do sobote zvečer, kot je bilo predvideno, niso vrnili.Ostanke helikopterja airbus AS350 B3, ki je v lasti podjetja Soloy Helicopters iz Wasille na Aljaski, in žrtve so našli blizu ledenika Knik, ki leži kakšnih 60 kilometrov severovzhodno od Anchoragea in velja za priljubljeno turistično destinacijo, žal pa tudi prizorišče nesreč, mimogrede, pred dnevi je tam plaz odnesel 40-letnega smučarja. Preživeli v helikopterski nesreči se zdravi v bolnišnici, obseg njegovih poškodb pa ni znan, a menda ni v smrtni nevarnosti.Ranjenca še niso identificirali, smrtne žrtve pa so po poročanju Reutersa poleg 56-letnega Kellnerja še, ki je prav tako iz Češke, 52-letni, 38-letniin 33-letni pilot. Kot so zaupali v koči, ki skupaj s podjetjem Soloy Helicopters za dogodivščin željne in premožne obiskovalce ponuja možnost heli smučanja, so bili češki avanturisti njihovi redni gostje, v vseh 17 letih obratovanja pa se v njihovi organizaciji ni zgodila nobena nesreča, kaj šele tragedija, zagotavljajo.Kellner je leta 1986 diplomiral na fakulteti za ekonomijo, kariero pa je začel kot prodajalec fotokopirnih strojev in pisarniške opreme. V devetdesetih je s še dvema poslovnima partnerjema ustanovil privatizacijski sklad PPF, ki je pozneje prevzel vodilno domačo zavarovalnico Česká pojišťovna. Skupina PPF je lansko jesen zaključila prevzem sklada CME in tako postala tudi lastnica številnih medijskih hiš na Češkem, Slovaškem, v Romuniji in Bolgariji ter slovenske medijske hiše Pro Plus, ki ima pod svojim okriljem tudi televizijska programa POP TV in Kanal A, mnogi so Kellnerju takrat očitali, da želi medijem odvzeti neodvisnost, a je to zanikal. Konec lanskega leta se je menda sestal tudi s predstavniki slovenske vlade, vsebina pogovorov na Brdu pri Kranju pa ni znana.PPF Group je med epidemijo covida-19 Češki darovala več milijonov zaščitnih mask, respiratorjev in testov, poročajo tuji mediji. Kellner, čigar premoženje je dosegalo slabih 15 milijard evrov, s katerim se je leta 2020 uvrstil med 70 najbogatejših zemljanov, je bil poročen zin oče štirih otrok, med njimi, češke konjeniške prvakinje. Sodelavci in poslovni partnerji pri PPF so se po tragični novici poklonili njegovi izjemni delovni etiki in sporočili, da se bodo svojci od pokojnika poslovili v najožjem krogu.