Tragična smrt na koncertu skupine Oasis

Na koncertu skupine Oasis na stadionu Wembley v Londonu se je zgodila tragedija, v kateri je po padcu z višine umrl moški v štiridesetih letih, je v nedeljo sporočila policija. Brata Liam in Noel Gallagher, ki sta letos ponovno združila legendarno britpop skupino za težko pričakovano svetovno turnejo, sta za BBC povedala, da sta šokirana in užaloščena zaradi smrti oboževalca na sobotnem večernem koncertu.

Okoliščine tragične nesreče še preiskujejo.

Po navedbah tiskovnega predstavnika londonske metropolitanske policije so policisti in reševalci prišli na kraj dogodka po 22. uri, potem ko so prejeli poročila o poškodovani osebi na nabito polnem stadionu. »Moškega, starega okoli 40 let, so našli poškodovanega. Poškodbe so bile skladne s padcem. Žal je bil na kraju dogodka razglašen za mrtvega,« je po poročanju AFP za javnost povedal predstavnik policije in pozval morebitne priče, naj se oglasijo, da bi tako pomagale razjasniti vse okoliščine tragičnega primera.

Sprta 16 let

»Naše misli so z njegovo družino,« je sporočil tudi predstavnik stadiona Wembley in dodal, da bo nedeljski koncert skupine Oasis potekal po prvotnih načrtih. Nedeljski koncert je bil zadnji londonski nastop skupine na njihovi 41-dnevni turneji ob ponovni združitvi, potem ko sta bila brata Gallagher sprta dolgih 16 let. Prodali so okoli 900.000 vstopnic. Skupina se bo po nastopu v škotskem Edinburgu odpravila še v ZDA, na Japonsko, v Avstralijo in Brazilijo.