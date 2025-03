Tragična smrt mladega Hrvata, do bolnišnice je potoval osem ur in pol

Pri južnih sosedih odmeva tragična smrt 26-letnika z otoka Lastovo. Mladega Korčulana so po zapletenem in dolgotrajnem transportu v ponedeljek zjutraj neuspešno poskušali rešiti v dubrovniški bolnišnici.

Zdravstveno stanje bolnika je bilo kritično, a helikopter zaradi nevihte ni mogel poleteti, prav tako ni bilo mogoče izplutje hitre medicinske ladje. Edina možnost je ostal trajekt Marko Polo, ki je mladega bolnika z Lastova prepeljal v Velo Luko. Od tam je bil z reševalnim vozilom prepeljan v mesto Korčula, nato s trajektom v Orebić in z avtom preko Pelješca v Dubrovnik. Celotna pot je trajala osem in pol ur.

Hrvaško ministrstvo za obrambo je sporočilo, da niso prejeli uradne prošnje za vključitev vojske v reševanje. »V tem primeru ni bil aktiviran angažma oboroženih sil,« so odgovorili za portal Index.hr. Postopek zahteva, da center Civilne zaščite najprej kontaktira Generalštab, ki nato preveri vremenske pogoje za let in, če so pogoji varni, aktivira vojaški helikopter. A do tega v tem primeru ni prišlo.

S prevozom z ladjo bi bilo tveganje preveliko

Znova so se pojavili tudi dvomi glede zanesljivosti hitrih medicinskih ladij, ki naj bi po specifikacijah zmogle plovbo tudi v najtežjih vremenskih razmerah. Za odločitev, da bolnika prepeljejo s trajektom, je bila ključna ocena zdravnikov na Lastovu, da je čakanje na ladjo predolgo in tveganje preveliko. Po navedbah pristojnih bi plovba s hitrim čolnom lahko ogrozila tako bolnika kot tudi ekipo.

Iz Jadrolinije so sporočili, da je bil Marko Polo kljub neurju najhitrejša in najvarnejša možnost, ter poudarili, da je posadka ravnala hitro in profesionalno. Letos so sicer opravili že osem izrednih plovb za potrebe intervencijskih služb.

Ministrstvo za zdravstvo pa pojasnjuje, da so v primeru orkanskega vremena uporaba helikopterjev in hitrih ladij omejena v skladu z varnostnimi protokoli.